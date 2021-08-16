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Общество16 августа 2021 16:44

В Ульяновской области ситуация с коронавирусом близка к критической

Чаще всего заражаются члены одной семьи и офисные работники
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Лишь за прошедшее воскресенье в регионе выявили 290 новых случаев коронавируса, а также подтвердили 10 смертей от этой инфекции.

Лишь за прошедшее воскресенье в регионе выявили 290 новых случаев коронавируса, а также подтвердили 10 смертей от этой инфекции.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области было объявлено, что лишь за прошедшее воскресенье в регионе выявили 290 новых случаев коронавируса, а также подтвердили 10 смертей от этой инфекции.

Рост числа заболевших наблюдается во всех районах, за исключением Николаевского. Чаще всего заражаются члены одной семьи и офисные работники По количеству инфицированных область занимает уже 18-е место среди российских регионов. В связи с этим на заседании ситуацию с коронавирусом в Ульяновской области назвали близкой к критической.