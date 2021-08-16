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Общество16 августа 2021 18:14

В Набережных Челнах ремонт дороги на улице Шамиля Усманова сделан уже на 97%

Подрядчик готовится сдать объект раньше установленного срока
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: nabchelny.ru

Фото: nabchelny.ru

Сегодня, 16 августа, во время аппаратного совещания в мэрии Набережных Челнов первый зам руководителя городского Исполкома Илья Зуев сообщил, что ремонт дороги на улице Шамиля Усманова сделан уже на 97%.

По его словам, подрядчик готов сдать объект раньше установленного срока – 30 августа, вместо 12 октября. То есть работы по ремонту, которые проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», идут на улице Усманова с опережением графика.

Отметим, речь идет об участке протяженностью 1,5 километра. Там помимо нового асфальта, в том числе, обустраивается 350 парковочных мест.