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Общество16 августа 2021 16:05

Зарплата водителя 46 тысяч рублей: в Казани МУП «Метроэлектротрансу» не хватает сотрудников

Нужно еще более 500 работников
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На транспортные предприятия сильно повлияла пандемия коронавируса.

На транспортные предприятия сильно повлияла пандемия коронавируса.

Фото: Евгения БУБЛИК

В этот понедельник, 16 августа, во время совещания в мэрии Казани было объявлено, что МУП «Метроэлектротранс» испытывает кадровый дефицит – нужно еще более 500 работников. Речь идет о водителях, кондукторах и ремонтниках.

По словам гендиректора предприятия Айдара Абдулхакова, сейчас под его началом работают 1 993 человека, когда штат должен составлять 2 642 человека. Новых сотрудников пытаются завлечь зарплатами. Так, водитель в МУП «Метроэлектротранс» в среднем получает 46 тысяч в месяц, кондуктора – 30 тысяч, а основные рабочие – 35 тысяч рублей. Работникам предоставляются общежития, проживание на базе отдыха по льготным ценам.

- К сожалению, пандемия очень сильно повлияла на экономическую составляющую наших предприятий, так как транспортный поток очень сильно, особенно в прошлом году, уменьшился. К тому же, часть нашего персонала была из ближнего зарубежья, что привело к острой нехватке кадров. Это один из вызовов, который сейчас стоит перед руководством наших транспортных предприятий, – прокомментировал кадровый дефицит мэр Казани Ильсур Метшин.