Олимпийскую чемпионку Марту Мартьянову удостоили звания «Почетный гражданин Казани»

Сегодня, 16 августа, на заседании Казгордумы ее депутаты приняли решение о присвоении Олимпийской чемпионке Марте Мартьяной звания «Почетный гражданин Казани».

Напомним, мастер спорта России международного класса по фехтованию в составе сборной России взяла «золото» на Играх в Токио Марта Мартьянова. Она продолжила свое выступление, несмотря на серьезную травму.

- Мартьянова Марта Валерьевна – спортсменка, обладающая ярким талантом, трудолюбием, стойкостью, высоким техническим мастерством добилась высоких спортивных достижений во славу России, Татарстана и Казани, - отметил мэр столицы республики Ильсур Метшин.