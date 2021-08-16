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Общество16 августа 2021 15:13

Олимпийскую чемпионку Марту Мартьянову удостоили звания «Почетный гражданин Казани»

Соответствующее решение приняли депутаты городской думы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Сегодня, 16 августа, на заседании Казгордумы ее депутаты приняли решение о присвоении Олимпийской чемпионке Марте Мартьяной звания «Почетный гражданин Казани».

Напомним, мастер спорта России международного класса по фехтованию в составе сборной России взяла «золото» на Играх в Токио Марта Мартьянова. Она продолжила свое выступление, несмотря на серьезную травму.

- Мартьянова Марта Валерьевна – спортсменка, обладающая ярким талантом, трудолюбием, стойкостью, высоким техническим мастерством добилась высоких спортивных достижений во славу России, Татарстана и Казани, - отметил мэр столицы республики Ильсур Метшин.