По словам Смекалина, он остается в системе госуправления. Фото: ulgov.ru

В этот понедельник, 16 августа, Александр Смекалин покинул пост и.о. главы правительства Ульяновской области по собственному желанию. Его отставку уже принял врио губернатора региона Алексей Русских.

- Почти 20 лет моей жизни – это работа на благо Ульяновской области. Сейчас пришло время двигаться дальше. По поводу будущего места работы пока могу сказать только одно – остаюсь в системе государственного управления и продолжу трудиться на благо интересов наших граждан, - написал Смекалин в своем Инстаграм.

Правда, на прошедшем совещании врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Все же немного раскрыл интригу. По его словам, Смекалин получил предложение поработать на федеральном уровне.

В связи с этой отставкой новым и.о. главы правительство региона назначен его зампредседатель Андрей Тюрин.