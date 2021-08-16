Мэр Казани Ильсур Метшин о борьбе за право принять летнюю Олимпиаду – 2036: «Это то, к чему мы давно идем»

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Сегодня, 16 августа, на совещании «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин заявил о готовности города бороться за право проведения летней Олимпиады – 2036. Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что сейчас готовятся заявки на проведения этих Игр. В них предположительно будут предложеы два города – столица Татарстана и Санкт-Петербург.

- Это то, к чему мы давно идем. Любая дорога к самой высокой вершине начинается с первого шага. Мы этот шаг сделали, когда успешно провели Универсиаду в 2013 году. У нас всегда было большое желание принять главное событие – Олимпиаду, - сказал Ильсур Метшин. - Это была бы возможность для города и Казанской агломерации выйти на совершенно другой уровень развития.

По словам мэра Казани, сегодня спортивная инфраструктура в городе, как и объекты гостеприимства, готовы принять событие самого высокого уровня. Правда, для проведения Олимпиады в столице Татарстана, например, нужно будет построить еще и велотрек.