В Татарстане за сутки зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 24 735 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусом. сообщает Минздрав Татарстана.

- Семь из них являются завозными, а 42 – контактными, - также отметили в ведомстве.

В этот раз госпитализация понадобилась 14 инфицированным, остальные 35 человек будут лечиться на дому. Что же касается географии распространения коронавируса в республике, то за указанные сутки львиная доля зараженных была выявлена именно в Казани – 30 человек. Далее идут Набережные Челны – 10 инфицированных за сутки.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 24 735 человек, 21 799 из них, в том числе и пять за минувшие сутки, смогли выздороветь, а 650 скончались.