В Татарстане обновлены два изношенных участка дороги «Набережные Челны - Водозабор» - Ильбухтино – Калмия - «Мензелинск-Биюрган»

В ходе работ обновлено 3 километра пути – с 9 до 11,3 километра и с 13,3 до 14 километра. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Тукаевском районе Татарстана завершился ремонт дороги Набережные Челны - Водозабор» - Ильбухтино – Калмия - «Мензелинск-Биюрган». В ходе работ обновлено 3 километра пути – с 9 до 11,3 километра и с 13,3 до 14 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Данная автодорога проходит по 4 технической категории – 2 полосы движения и ширина проезжей части – 7 метров. Она проложена по населенным пунктам Ильбухтино, Игенче, Калмия, также по ней ездят школьные и межмуниципальные автобусы.

В рамках обновления на участках уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, а также укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны. Дорожники, в том числе, нанесли разметку, установили 24 сигнальных столбика, 8 дорожных знаков и восстановили металлическое барьерное ограждение.