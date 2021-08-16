Полицейские Татарстана нашли и задержали иностранных «проституток»

Для задержания правоохранителям пришлось выезжать в Крым. Фото: скриншот с видео

В полицию Ютазинского района обратился 30-летний житель Башкирии, который приехал в Татарстан в командировку. По словам мужчины, он через интернет хотел нанять проститутку, связался, договорился и даже оплатил 8 000 рублей за будущие интим-услуги. Но к нему так никто и не приехал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе его расследования выяснилось, что от этой «проститутки» пострадали и другие мужчины, в том числе и жители Саратовской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. На удочку мошенницы также едва не попал 30-летний житель Бугульмы. Он также сдедал заказ через интернет и заплатил было деньги, но в Сети произошел сбой и перевод средств не состоялся. По данному факту так же возбудили уголовное дело только уже по статье «Покушение на мошенничество».

Вскоре полицейские вычислили аферистку и ее подельницу. Все это время женщины общались со своими жертвами, находясь в Севастополе. Во время командировки в Крым татарстанские правоохранители задержали двух 29-летних «проституток», которые являются гражданами ближнего зарубежья.

- В настоящее время по изъятым сотовым телефонам подозреваемых проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов совершенных мошеннических действий, - сообщили в МВД Татарстана.