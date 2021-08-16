Чем займется президент Татарстана Рустам Минниханов после выхода из отпуска

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов после краткого двухнедельного отпуска вновь приступил к своей работе. Так, согласно плану, опубликованному на сайте «Открытый Татарстан», помимо различных совещаний в этот понедельник, 16 августа, глава региона в режиме видеоконференции примет участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Во вторник, 17 августа, Рустам Минниханов посетит Кукморский и Балтасинский районы, чтобы лично ознакомиться с тем, как там реализуются госпрограммы. В этот же день он обсудит и вопросы деятельности Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев».

В среду, 18 августа, президент Татарстана должен быть в Казахстане. Он вошел в состав российской делегации во главе с главой правительства Михаилом Мишустиным.

На следующий день Рустам Минниханов займется обсуждением вопросов по особой экономической зоны «Иннополис».

20 августа глава региона примет участие в августовском совещании работников образования и науки Татарстана, которое пройдет в Актанышском районе. Тогда же Рустам Минниханов отправится в Муслюмовский район, где проведет совещание по вопросам градостроительной деятельности в республике.