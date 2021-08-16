Татарстанский филиал «Ростелекома» возглавил Павел Гонцов

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Директором филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» назначен Павел Гонцов. Ранее он возглавлял подразделение по работе с корпоративным и государственным сегментами в Приморском филиале компании.

Павел Игоревич Гонцов родился в 1986 году в Челябинске, в 2008 году окончил Южно-Уральский государственный университет.

В отрасли связи Павел Гонцов работает более 13 лет. В 2015 году он возглавил направление бизнес-сегмента в Челябинском филиале «ВымпелКома», в 2016-м перешел в «Ростелеком» и продолжил профессиональную деятельность в должности начальника отдела по работе с корпоративным и государственным сегментами Челябинского филиала компании, в 2019 году возглавил это направление в Приморском филиале «Ростелекома». Под его руководством филиал по бизнес-показателям вошел в пятерку лучших региональных подразделений.

Иван Зима, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Павел Гонцов зарекомендовал себя грамотным и ответственным руководителем. Уверен, его опыт, наработанный в географически и экономически разных регионах, – поможет решить стоящие перед татарстанским филиалом задачи. В первую очередь необходимо наращивать абонентскую базу, улучшать клиентский сервис и укреплять позиции компании в региональном бизнес-сегменте».

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.