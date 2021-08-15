На следующей неделе в Татарстан вернется 30-градусная жара

Столбики термометров могут подняться до отметки в +34. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В это воскресенье холодный фронт отходит на восток в регионе и из-за роста атмосферного давления прекратились осадки, сообщает Гидрометцентр Татарстана. По его прогнозам, максимальная температура воздуха днем должна была быть в пределах от +22 до +27 градусов.

Правда, при этом в начале следующей недели, то есть в понедельник, в республике все еще возможны дожди, но лишь местами и небольшие, при этом вернется 30-градусная жара.

Так, 16 августа в Татарстане днем ожидается от +27 до +32, во вторник, 17 августа, - от +28 до +33, в среду, 18 августа, - от +29 до +34 градусов.