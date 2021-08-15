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Здоровье15 августа 2021 12:54

За минувшие сутки в Татарстане выявили 51 новый случай коронавируса

Четыре из них являются завозными, а остальные – контактными
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 18 инфицированным.

В этот раз госпитализация понадобилась 18 инфицированным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в республике был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Четыре из ни являются завозными, а 47 – контактными. сообщает Минздрав Татарстана.

- 18 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то в этот раз больше всего зараженных было зарегистрировано в Казани (32 человека) и Набережных Челнах (пять человек).

Всего в регионе коронавирус, по состоянию на 15 августа, обнаружили у 24 686 человек, 21 794 из которых смогли выздороветь, а 650 скончались в результате болезни.