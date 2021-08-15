15 августа в Казани «Рубин» сыграет с самарскими «Крыльями Советов»

Начало матча в 20.00.

В это воскресенье, 15 августа, в 20.00 в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу встретятся «Рубин» и «Крылья Советов» из Самары.

- Стадион откроется для зрителей за 1,5 часа до начала матча. Убедительная просьба во избежание очередей приходить на стадион заблаговременно. Работают входные группы со стороны улицы Чистопольская и проспекта Ямашева. Для всех желающих действует бесплатная парковка Р9 со стороны улицы Чистопольская, - отмечают в пресс-службе казанского «Рубина», а также напоминают. - При входе производится бесконтактное измерение температуры. Зрители с температурой выше 37 градусов или с признаками ОРВИ (кашель, насморк) не допускаются. Маска обязательна на протяжении всего матча.

Напомним, фаворитом этой встречи является именно «Рубин». В данном чемпионате клуб пока не имел поражений – на счету казанцев три победы. В свою очередь самарские «Крылья Советов» только, только вернулись из ФНЛ в РПЛ. В прошедших трех матчах команда проиграла своим соперникам.