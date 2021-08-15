В Ульяновске запустят трамвая в новые микрорайоны «Юго-Западный» и «Север-1»

В новых микрорайонах сейчас идет активное строительство жилья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ходе очередного совещания в администрации Ульяновска врио главы города Дмитрий Вавилин сообщил, что принято решение запустить трамваи в новые микрорайоны областного центра, где сейчас идет активное строительство жилья. По его словам, в первую очередь пути для вагонов могут проложить в «Север-1» и «Юго-Западный».

При этом в последний микрорайон рельсы прожить будет сложнее всего. Тут рассматривается несколько вариантов. Пока самым удачным считается закольцовка движения трамваев на участке между вещевым рынком и улицей Камышинская.

В любом случае проект по развитию движения данного электротранспорта в Ульяновске потребуют значительных средств. Поэтому городские власти подготовят смету и заявку на привлечения финансов из федерального бюджета.