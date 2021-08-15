В Ульяновской области с рельсов сошел вагон-цистерна

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

14 августа около 16.00 на перегоне станций Кузоватово - Безводовка Куйбышевской железной дороги в Кузоватовском районе Ульяновской области во время движения товарного поезда у него с рельсов сошел пустой вагон-цистерна. Никто не пострадал, ущерба окружающей среде не имеется. Из-за произошедшего остальные железнодорожные составы были перенаправлены на другие пути.

- Сызранская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта в связи с произошедшим. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - отметили в пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.