В Ульяновске молодожены устроили в ЗАГСе пижамную вечеринку

Фото: социальные сети.

В Заволжском отделе ЗАГС Ульяновска зарегистрировали пару в пижамах. Молодожены пришли на роспись в костюмах розового кролика и панды, а гости –– в домашней одежде.

Сотрудники ЗАГСа поделились своими впечатлениями о бракосочетаниии в социальных сетях:

–– Молодожены не перестают удивлять фантазией. Сегодня в Заволжском отделе ЗАГС зарегистрировали необычную пару. Влюбленные и их гости выбрали очень оригинальный для торжества стиль - пижамный, –– написали сотрудники в социальных сетях.