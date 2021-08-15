В Ульяновске молодожены устроили в ЗАГСе пижамную вечеринку

Фото: социальные сети.
В Заволжском отделе ЗАГС Ульяновска зарегистрировали пару в пижамах. Молодожены пришли на роспись в костюмах розового кролика и панды, а гости –– в домашней одежде.
Сотрудники ЗАГСа поделились своими впечатлениями о бракосочетаниии в социальных сетях:
–– Молодожены не перестают удивлять фантазией. Сегодня в Заволжском отделе ЗАГС зарегистрировали необычную пару. Влюбленные и их гости выбрали очень оригинальный для торжества стиль - пижамный, –– написали сотрудники в социальных сетях.