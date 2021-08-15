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Общество15 августа 2021 10:58

В Ульяновске молодожены устроили в ЗАГСе пижамную вечеринку

Они пришли на регистрацию брака в костюмах кролика и панды
Инзиля ШАКИРОВА
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Фото: социальные сети.

Фото: социальные сети.

В Заволжском отделе ЗАГС Ульяновска зарегистрировали пару в пижамах. Молодожены пришли на роспись в костюмах розового кролика и панды, а гости –– в домашней одежде.

Сотрудники ЗАГСа поделились своими впечатлениями о бракосочетаниии в социальных сетях:

–– Молодожены не перестают удивлять фантазией. Сегодня в Заволжском отделе ЗАГС зарегистрировали необычную пару. Влюбленные и их гости выбрали очень оригинальный для торжества стиль - пижамный, –– написали сотрудники в социальных сетях.