В Казани проверили работу сооружений, которые очищают воду с ливневок

Перед сбросом в реку вода, в том числе, проходит через нефтеловушки и обработку ультрафиолетом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты комитета внешнего благоустройства Казани проинспектировали ход работ по обслуживанию очистных сооружений на Сибирском тракте.

- Все процедуры проводятся в соответствии с регламентом. Никаких нарушений при проведении работ не выявлено, – в итоге отметили в Комитете.

На объекте очищают резервуары, промывают все элементы, при необходимости производят замену деталей. Дождевая вода с ливневок там проходит комплексную очистку, включающую в себя выдерживание в резервуаре, перенаправление в пескоотделитель, прохождение через нефтеловушки, абсорбирование минеральным углем, обработку ультрафиолетом. Только после этого стоки направляется в реку Казанка.