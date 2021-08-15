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Общество15 августа 2021 15:14

В Казани проверили работу сооружений, которые очищают воду с ливневок

Специалисты комитета внешнего благоустройства города проинспектировали ход работ на Сибирском тракте
Инзиля ШАКИРОВА
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Перед сбросом в реку вода, в том числе, проходит через нефтеловушки и обработку ультрафиолетом.

Перед сбросом в реку вода, в том числе, проходит через нефтеловушки и обработку ультрафиолетом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты комитета внешнего благоустройства Казани проинспектировали ход работ по обслуживанию очистных сооружений на Сибирском тракте.

- Все процедуры проводятся в соответствии с регламентом. Никаких нарушений при проведении работ не выявлено, – в итоге отметили в Комитете.

На объекте очищают резервуары, промывают все элементы, при необходимости производят замену деталей. Дождевая вода с ливневок там проходит комплексную очистку, включающую в себя выдерживание в резервуаре, перенаправление в пескоотделитель, прохождение через нефтеловушки, абсорбирование минеральным углем, обработку ультрафиолетом. Только после этого стоки направляется в реку Казанка.