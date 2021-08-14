Петербургские рестораторы отказались признать Казань «гастрономической столицей»

Товарный знак "Гастрономическая столица России" был закреплен за Казанью в январе этого года и будет действовать до 2030 года Фото: Евгения БУБЛИК

Столица Татарстана с 2021 года выступает под брендом гастрономическая столица России. Региональные власти поддержали эту идею, так как такое звание может взрастить поток туристов в республику.

Но рестораторы из Петербурга хотят оспорить это звание. Они считают, что для того, чтобы иметь право носить такое имя, региону предстоит поучаствовать в конкурсе, в голосование которого должны принять участие эксперты и потребители. Данное предложение высказал глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков в ходе экспертного совета по общественному питанию.

Замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия предложила зарегистрировать другой товарный знак со схожим значением например, "барная столица" или же "ресторанная".