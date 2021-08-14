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Происшествия14 августа 2021 18:03

Жительница Чебоксар стала жертвой мошенницы из Казани

Женщина хотела приобрести выпрямитель для волос по объявлению в Интернете
Евгения БУБЛИК
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Фото: МВД по Чувашской Республике

Фото: МВД по Чувашской Республике

Стало известно, что безработная жительница Чебоксар перевела мошеннице из Казани 9 тысяч рублей. Женщина хотела приобрести выпрямитель для волос. После перевода указанной суммы посылка так и не была отправлена, а продавец перестал выходить на связь. Тогда 34-летняя чебоксарка обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленницей является 32-летняя жительница Казани. Чтобы допросить, женщину пришлось доставить в столицу Чувашии. Свою вину она признала и обещала возместить ущерб.

В отношении аферистки возбудили уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.