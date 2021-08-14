В Йошкар-Оле изменилась схема движения троллейбусов

Троллейбусы №2, 8 и 11 будут ходить по другому маршруту Фото: Евгения БУБЛИК

Так, с 14 по 15 августа в Йошкар-Оле троллейбусы не будут следовать привычными рейсами из-за ремонта дороги. Изменения коснулись трех маршрутов: №2, №8,и №11. Об этом сообщает администрация города.

На время этого ремонта временно изменится схема движения троллейбусов маршрута №2 и №8. И в дни действия ограничений они будут двигаться следующим образом: «Вишневая» — движение по маршруту — Ленинский проспект — разворот на кольце у ДК Ленина Ленинский проспект -— движение по маршруту — «Вишневая».

Также, троллейбусы №11А будут перемещаться по следующей схеме: «Вокзал» — ул. Панфилова — ул. Первомайская — Ленинский проспект — ул. Машиностроителей — ул. Красноармейская — движение по маршруту → конечная станция «Вокзал». Троллейбус №11б: конечная станция «Вокзал» — движение по маршруту — ул. Машиностроителей — Ленинский проспект — ул. Первомайская — ул. Панфилова – конечная станция «Вокзал».

Кроме того, 15 августа изменится схема движения троллейбуса №8. Он будет ходить по маршруту: «Вишневая» —Ленинский проспект — ул. Машиностроителей — ул. Зарубина — ул. Анциферова — ул. Суворова — ул. Й. Кырли — ул. Баумана — ул. Прохорова — ул. Строителей — Козьмоземьянский тракт — ул. Советская — разворот в центре Медведева (остановка «Площадь Победы») с последующим движением в обратном направлении — ул. Советская — Козьмоземьянский тракт — ул. Й. Кырли — ул. Суворова — ул. Машиностроителей — Ленинский проспект — движение по маршруту – конечная станция «Вишневая».