В Ульяновске поймали серийного похитителя детских конструкторов

Полиция задержала 20-летнего жителя города Екатеринбурга – по подозрению в совершении серии краж из магазинов Ульяновска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило сообщение от представителя торговой точки, расположенной в Засвияжском районе Ульяновска, о хищении товара на общую сумму более 26 000 рублей.

Как сообщают правоохранители, 13 августа, в помещение одного из магазинов зашел молодой человек под видом покупателя. В торговом зале сложил в пакет два детских конструктора и скрылся.

В ходе дальнейшей проверки выявлено еще пять аналогичных краж детских конструкторов на общую сумму более 12 000 рублей.

Так, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении хищения задержали 20 – летнего жителя города Екатеринбурга Свердловской области. Молодой человек пояснил полицейским, что похищенные конструкторы продавал через интернет-магазин по заниженной цене.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность данного гражданина к совершенным аналогичным преступлениям. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.