В Татарстане зарегистрировано 52 новых случаев COVID-19

В Татарстане подтверждено 52 новых случаев коронавирусной инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике на утро 14 августа подтверждено 52 новых случаев COVID-19. Из них два случая завозные, и 50 - контактные.

Госпитализация потребовалась для 23 заболевших, 29 человек получают лечение дома.

Больше всего - 24 случая, выявлено в Казани, 12 человек обратились к медикам в Набережных Челнах. Трое заболевших проживают в Аксубаевском районе, двое - в Бугульминском, Лаишевском и Тукаевском районах. По одному инфицированному больному в Высокогорском, Елабужском, Мензелинском, Пестречинском и Чистопольском районах республики.

Всего на 14 августа в Татарстане зарегистрировано 24 635 случаев заражения COVID-19. В тоже время зарегистрировано за весь период пандемии 21 781 случаев выздоровления, в том числе 54 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 917 775 человек, прирост составил 7 345, из них 730 281 получил вторую прививку.