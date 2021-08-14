В Казани цены на бензин продолжают расти

За период с 2 по 8 августа в Татарстане вновь выросли цены на бензин всех марок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За период с 2 по 8 августа в Татарстане вновь выросли цены на бензин всех марок. О этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Так, дизельное топливо подорожало до 48,64 рубля за литр, что составляет 0,08%. Бензин марки АИ-92 вырос в цене на на 0,07% до 44,78 рубля за литр, АИ-95 — на 0,06% и стоит 48,24 рубля. На топливо премиум-марок (АИ-98 и выше) цена достигла 56,37 рубля за литр, что больше на 0,52%.

По сравнению с декабрем прошлого года цены выросли от 2,42% до 5,76%. Меньше всего подорожало дизельное топливо, а больше — АИ-98 и выше.