В Казанских кафе и ресторанах кормят вкуснее всего

Вкуснее всего — в кафе и ресторанах Казани, дешевле — в Набережных Челнах Фото: Евгения БУБЛИК

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob опросили 9000 представителей экономически активного населения городов России. Респондентов попросили оценить вкус и стоимость блюд в заведениях по пятибалльной шкале. Выяснилось, что самые вкусные кафе находятся в Казани — их оценили в 4,5 балла.

На втором месте с 4,3 баллами — Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург, Рязань и Краснодар. На третьем месте со средней оценкой 4,2 балла – Самара, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск, Ярославль, Саратов, Ижевск. Москва и Санкт-Петербург с 4,1 балла в рейтинге лишь на 4 месте.

Что касается уровня цен в кафе и ресторанах, то редко кто называл их низкими, поэтому рейтинг строился по сумме оценок «низкие» и «умеренные». На первом месте по привлекательности стоимости блюд оказались заведения Набережных Челнов, 80% опрошенных назвали цены умеренными, 2% — низкими, на втором — Тюмени (80 и 1% соответственно), на третьем — Астрахани (76 и 1%). Столица Татарстана оказалась на 4 месте, 77% назвали цены умеренными, низкими же их назвали менее 1% опрошенных. Санкт-Петербург на 20 месте из 30 (63 и 2%). Москва — на последнем месте по уровню ресторанных цен: 52% москвичей назвали их умеренными, 2% низкими, а 42% — высокими.

Итоговые результаты в рейтинге городов с самыми вкусными и дешевыми кафе и ресторанами определялись по сумме мест в таблицах. На первое место вышла Тюмень. Вторую строку поделили заведения мегаполисов Татарстана: столица Казань и полумиллионник Набережные Челны. Астрахань на третьем месте. Санкт-Петербург — на 15-м из 22. Столица России замыкает рейтинг: со вкусом блюд в ресторанах и кафе Москвы все в порядке, но цены, по мнению посетителей, слишком высокие.