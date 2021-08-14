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Общество14 августа 2021 11:14

В Казани вынесли обвинительный приговор 18 наркоторговцам

Управление их деятельностью велось из Тайланда
Евгения БУБЛИК
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Торговля наркотиками велась бесконтактным способом при помощи криптовалюты

Торговля наркотиками велась бесконтактным способом при помощи криптовалюты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани Ново-Савиновский суд вынес обвинительный приговор, участникам и организаторам организованной преступной группы, которая развернула международный наркобизнес. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Всем 18 участникам группировки вынесли обвинение, в зависимости от роли, которую они выполняли: приобретение, хранение, сбыл наркотиков, отмывание денежных средств, приобретенных в результате наркоторговли.

Деятельность криминальной организации была пресечена в 2017 году. В ходе предварительного следствия установлено, что в нее входило несколько структурных подразделений, каждое из которых выполняло определенную функцию. В составе сообщества работали оптовые и розничные курьеры-закладчики. В состав входили как розничные курьеры-закладчики, так и крупные оптовые наркопоставщики. Двое из соучастников жили в Таиланде и администрировали нелегальные интернет-магазины.

Предполагаемый организатор руководил всеми подразделениями, контролировал поставки товара и денежные потоки. Торговля велась бесконтактным способом при помощи криптовалюты.

В ходе предварительного расследования у задержанных изъято более 54 кг наркотических средств.

Суд признал организатора и участников сообщества виновными. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 19 лет.