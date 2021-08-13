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Здоровье13 августа 2021 18:22

В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 650

Очередными жертвами инфекции стали две женщины и один мужчина
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике подтверждены еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отмечают в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 83-х и 73-х летние женщина, а также 66-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов в Татарстане возросло до 650.

Напомним, что за прошедшие сутки в республике выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. В 30 из них людям понадобилась госпитализация.

Всего же в Татарстане инфекция была обнаружена у 24 583 человек, 21 727 из которых на данный момент выздоровели