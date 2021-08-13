В Татарстане около 20 тысяч человек не пришли на вторую прививку от коронавируса

Вакцины в Татарстан поступают на постоянной основе. Фото: Анастасия Осипова

В республике около 20 тысяч человек не пришли на вторую прививку от коронавируса. Об этом сегодня, 13 августа, во время пресс-конференции сообщил главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов

Он утверждает, что иммунитет вырабатывается лишь после двух прививок, которые нужно ставить в определенное время. Так, вторую инъекцию нельзя делать ранее 21 дня после первой, а вот позже на один-два дня можно.

При этом, как заверяет Лопушов, нет разницы где была сделана первая прививка. Вторую можно получить в другом месте.

Также, по его словам, в регионе отмечается снижение активности жителей в прививочной кампании. Это при том, что вакцины в Татарстан поступают на постоянной основе. Поставки израсходованы на 87%. А в эту пятницу в республику пришло еще 27 450 доз «Спутника V» и 8 500 доз «Спутника Лайт».