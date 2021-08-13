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Общество13 августа 2021 20:13

Экстрим-парк в Нижнекамске планируют открыть уже этой осенью

Строительство общественного пространства ведется в два этапа
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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После открытия парка в начале сентября здесь будут работать инструкторы, ответственные за безопасность посетителей. Фото: e-nkama.ru

После открытия парка в начале сентября здесь будут работать инструкторы, ответственные за безопасность посетителей. Фото: e-nkama.ru

Этой осенью в Нижнекамске откроется новый экстрим-парк. Строительство новой площадки проходит в два этапа. Первый стоимостью 70 миллионов рублей завершится в 2021 году. Сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Общественное пространство расположилось на Солнечной поляне. Проект поручили той же компании, которая построила в Казани экстрим-парк «Урам».

В рамках нижнекамского проекта предусмотрены главная площадь, скейт-парк, памп-трек, площадка для воркаута, смотровая зона, велороллерная трасса, зоны отдыха с навесом для зрителей и спортсменов, а также зеленая поляна.

После открытия парка в начале сентября здесь будут работать инструкторы, ответственные за безопасность посетителей.