В Йошкар-Оле на День города - 2021 перекроют центральные улицы

14 августа йошкаролинцы отметят День города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 августа в День города - 2021 в Йошкар-Оле на центральных улицах перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации столицы Марий Эл.

Так, в эту субботу с 6:00 до 22:30 перекроют проезд по Чернышевского, у дома №31 по бульвару Чавайна и на площади Никонова. Также на этих улицах и у дома №38 по Воскресенской набережной с 18:00 до 22:30 нельзя будет парковаться.

Администрация города просят водителей учитывать данные ограничения при планировании своего маршрута.