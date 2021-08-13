В Чувашии из-за чрезвычайной пожароопасности объявлен «оранжевый» уровень

Подобные метеорологические условия могут вызвать очаги природных пожаров и термических аномалий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрометцентр Чувашии сообщил о чрезвычайной пожароопасности на юге республики. Такая ситуация сохранится с 13 по 16 августа.

На данной территории объявлен «оранжевый» уровень опасности возгораний, что соответствует категории 5 класса. Высокая степень пожароопасности также регистрируется в большинстве районов Чувашии.

Подобные метеорологические условия могут вызвать очаги природных пожаров и термических аномалий.

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