В Чувашии из-за чрезвычайной пожароопасности объявлен «оранжевый» уровень

Подобные метеорологические условия могут вызвать очаги природных пожаров и термических аномалий
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гидрометцентр Чувашии сообщил о чрезвычайной пожароопасности на юге республики. Такая ситуация сохранится с 13 по 16 августа.
На данной территории объявлен «оранжевый» уровень опасности возгораний, что соответствует категории 5 класса. Высокая степень пожароопасности также регистрируется в большинстве районов Чувашии.
Подобные метеорологические условия могут вызвать очаги природных пожаров и термических аномалий.
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