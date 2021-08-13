В Ульяновске больницах из-за роста заболеваемости развернули еще 100 дополнительных коек для больных коронавирусом

Фото: Министерство здравоохранения Ульяновской области

В Ульяновске из-за роста заболеваемости коронавирусом для зараженных развернули 100 дополнительных коек. Они появились инфекционном госпитале Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова.

- В общей сложности сейчас инфекционный госпиталь развернут на 454 койки. В учреждении имеются необходимое оборудование и лекарственные препараты, - отмечает исполняющая обязанности главного врача госпиталя Екатерина Гудкова.

Как отметили в Минздраве Ульяновской области, в настоящее время коечный фонд для пациентов с коронавирусом предусмотрен в 10 госпитальных базах в общем количестве 1 606 коек.