Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 августа 2021 18:06

В Ульяновске больницах из-за роста заболеваемости развернули еще 100 дополнительных коек для больных коронавирусом

В настоящее время коечный фонд для данных пациентов предусмотрен в 10 госпитальных базах
Евгения БУБЛИК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Министерство здравоохранения Ульяновской области

Фото: Министерство здравоохранения Ульяновской области

В Ульяновске из-за роста заболеваемости коронавирусом для зараженных развернули 100 дополнительных коек. Они появились инфекционном госпитале Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова.

- В общей сложности сейчас инфекционный госпиталь развернут на 454 койки. В учреждении имеются необходимое оборудование и лекарственные препараты, - отмечает исполняющая обязанности главного врача госпиталя Екатерина Гудкова.

Как отметили в Минздраве Ульяновской области, в настоящее время коечный фонд для пациентов с коронавирусом предусмотрен в 10 госпитальных базах в общем количестве 1 606 коек.