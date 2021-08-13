В Татарстане открывается сезон охоты на барсука

Он продлится до конца октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 августа по 31 октября в республике продлится сезон охоты на барсука, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

- При добыче барсука запрещается разрушать и раскапывать постоянных выводковых убежищ, использовать стандартные ногозахватывающие удерживающие капканы со стальными дугами, применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезным стволом охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 миллиметров. Нельзя применять петли и пневматическое охотничье оружие, а также сети и другие ловчие приспособления из сетей, - напоминают в ведомстве.

При этом раскапывать норы барсуков можно частично, если нужно оттуда вызволить собаку. После чего поврежденные участки убежищ надо полностью засыпать грунтом.