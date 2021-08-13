29 и 30 августа в Казани часть улицы Марджани станет полностью пешеходной

Движение транспорта будет ограничено в течение двух дней. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В честь Дня Республики Татарстан и Дня города Казань на набережной озера Кабан пройдет праздник «Милли кием», участники которого нарядятся в свои национальные костюмы. В связи с этим на два дня - 29 и 30 августа, часть улицы Марджани станет пешеходной. Также там в это время запланировано проведение фестиваля современной культуры и дизайна «Печэн базары».

На празднике будут организованы чайная зона, фудкорт с национальной кухней, образовательная площадка, детская зона и фотозоны, а также экскурсии по сохранившимся фамильным особнякам в Старо-Татарской слободе.

Кроме того, в эти дни в рамках проекта «Семейный портрет» любой желающий по предварительной записи сможет принять участие в небольшой фотосессии со своей семьей.

Также жителям и гостям города покажут иммерсивный спектакль. Небольшие атмосферные сценки будут описывать исторические события Старо-Татарской слободы и семейные традиции.

А на плавучей сцене пройдет двухдневная музыкальная программа в акустическом формате с артистами из Татарстана, Башкирии и Удмуртии. В это же время на пирсе у гребной школы состоится спектакль-застолье.