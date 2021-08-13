В Казани из здания бывшей обувной фабрики «Спартак» выселяют арендаторов

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в одном из зданий бывшей фабрики современное пространство в формате опенспейс. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Казани арендаторам здания бывшей обувной фабрики «Спартак» поступила просьба съехать. Более 40 юридических лиц, среди которых, рестораны и кафе, авто- и мотосалоны, а также автомойки ожидают письменного подтверждения.

Один из арендаторов в своем Инстаграме отметил, что со сменой владельцев надеялся заключить новый договор. Однако позже стало известно, что у новых собственников другие планы на здание.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в одном из зданий бывшей фабрики современное пространство в формате опенспейс.