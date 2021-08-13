Казань может претендовать на проведение летней Олимпиады - 2036

В городе имеется вся инфраструктура, к тому же он располагает опытом проведения крупных международных соревнований.

На проведение летней Олимпиады в 2036 году может претендовать Казань и Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава российского Министерстве иностранных дел Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио.

- Готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер, Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню,- отметил Сергей Лавров.

Отметим, глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов ранее говорил о готовности Казани принять Олимпийские игры. В городе имеется вся инфраструктура, к тому же он располагает опытом проведения крупных международных соревнований.

Напомним, уже в сентябре Казань в примет у себя игры стран СНГ, в январе 2022 года в столице Татарстана пройдет Специальная зимняя Олимпиада, а в 2025 году в городе также проведут Чемпионат мира по водным видам спорта.