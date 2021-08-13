СУ СКР Татарстана: экс-глава Исполкома вместо того, чтобы сделать дорогу в селе, проложил ее у зятя

В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В отношении 64-летнего экс-главы Исполкома Дубъязского сельского поселения Высокогорского района возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Сообщает СУ СКР Татарстана.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, произошло следующее. Занимая указанную должность фигурант уголовного дела от имени Исполкома заключил муниципальный контракт на щебенение внутрипоселковых дорог. Деньги на это собирали всем миром – по программе самообложения местных жителей. Также значительные средства были направлены и из республиканского бюджета.

В итоге летом 2020 года в селе Дубъязы были проведены соответствующие работы на улице 100-летия ТАССР. Вот только проверка показала, что часть дороги была приведена в порядок за чертой села и как раз на территории двух земельных участков зятя экс-главы Исполкома.

Как подсчитали следователи, ущерб от такой помощи родственнику превысил 2,1 миллиона рублей.