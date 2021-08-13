Жители Набережных Челнах попросили у мэра на месте пустыря построить сквер

Местные жители хотя видеть у себя в микрорайоне сквер, разделенный на тематические секторы как для детей, так и для взрослых Фото: Андрей АБРАМОВ

В Набережных Челнах жители 63-го комплекса просят мэра города Наиля Магдеева возвести универсальный сквер в своем микрорайоне. Инициативная группа уже направила письмо в адрес градоначальника.

В нем отмечено, что в комплексе необходим сквер с парком, с возможностью организации катка в зимнее время, а также с общественным пространством, разделенным на тематические зоны как для детей, так и для взрослых.

Все это предлагается создать на пустыре, который расположен между детским садом №121 «Сабантуй» и домами 63/11, 63/01. Местные жители надеются, что там появится именно сквер с парком, а не многоквартирный дом с офисами и парковкой.