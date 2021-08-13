За сутки в Татарстане выявили 51 новый случай заражения коронавирусом

За все время пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 24 583 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

В республике за прошедшие сутки был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Три из них являются завозными, а 48 – контактными. Сообщает 13 августа Минздрав Татарстана.

- 30 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому, - отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки больше всего инфицированных было зарегистрировано в Казани (26 человек) и Набережных Челнах (10 человек).

Отметим, что за все время пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 24 583 человек, 21 727 из них смогли выздороветь, а 647 скончались в результате болезни.