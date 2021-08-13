В Казани в коттеджном поселке сгорели два дома

Во время пожара никто не пострадал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту пятницу, 13 августа, в 9.42 в экстренные службы Казани поступило сообщение о дыме над коттеджным поселком в стороне Оренбургского тракта. Сообщает МЧС Татарстана.

- Когда на место прибыли пожарные было установлено, что горит два частных дома - №6 и №10, в Урожайном переулке, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Огонь удалось потушить в 10.52. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.