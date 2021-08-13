Футбольная драма: «Рубин» уступил «Ракуву» и выбыл из Лиги Конференций

Ход матча решили две желтые карточки защитника «Рубина» Ильи Самошникова: гол поляков был забит как раз из его зоны. Фото: сайт ФК "Рубин"

В этот четверг, 12 августа, в Казани «Рубин» отыграл свой второй и последний матч в рамках Лиги Конференций УЕФА. Татарстанский клуб уступил польскому «Ракуву» со счетом 0:1 и выбыл из борьбы.

Эта игра была явно сложнее первой. Команды снова провели 90 минут без единого гола, хотя опасные моменты никому не давали расслабиться все основное время. Сразу после матча тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что такой драматичной игры в его жизни еще не было.

По судейским решениям тоже возникало немало вопросов. Так, одно из них практически решило судьбу матча - защитник «Рубина» Илья Самошников отхватил желтую карточку в дополнительное время, хотя на повторах четко видно, как игрок «Ракува» падает сам. Почти сразу после этого Самошников нарвался на вторую «желтую» и покинул поле.

Это было на руку полякам – на 111-ой минуте Владислав Гутковский завершил подачу с фланга. Гол «Ракува» был реализован именно из зоны Самошникова.

Окончательно футбольная драма накалилась до предела, когда капитан «Рубина» Филип Уремович заработал пенальти. Казанцы получили шанс на продолжение еврокубковой кампании. Однако вратарь «Ракува» сумел отразить удар Сеада Хакшабановича. В итоге счет так и остался 0:1 в пользу польской команды.