Облил бензином и поджег: жителя Чувашии подозревают в убийстве знакомой

Женщина погибла в результате пожара. Фото: СУ СКР Чувашии

В отношении 30-летнего жителя деревни Челкасы Аликовского района по факту гибели его знакомой было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сообщает следственный комитет Чувашии

- Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе: пожарно-техническая и медицинская, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 7 августа у себя дома в предбаннике подозреваемый по пьяни во время ссоры со своей 30-летней знакомой облили пол бензином и поджег его при помощи зажигалки. В результате чего возник пожар. Женщина получила ожоги и надышалась дыма. Из-за этого она скончалась на месте преступления.