В Вахитовском районе Казани десятки домов оставят без воды на целые сутки

Воду отключат с 9.00 17 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В следующий вторник в Вахитовском районе Казани на улице Сары Садыковой будут подключать водопровод к многоквартирному дому. В связи с этим в других домах краны пересохнут на целые сутки.

Так с 9.00 17 августа до 9.00 18 августа воды не будет по следующим адресам: ул.Ахтямова, 24, 26, 26а (школа №13), 28, 30, 32, 32а, ул.Нура Баяна, 15, ул.Гаспринского, 31, ул.Заводская, 56а, ул.Фатыха Карима, 23, 26, 27, 32, ул.Сары Садыковой, 3 (детсад №273), 22, 41/7а, 43, 45 (детсад №289), 47, 49 (гостиница), ул.Татарстан, 7, 9, 9а, 9г, 11, 18, 43, 43а, 49, 49а корп.1 (детсад), 52а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, ул.Карима Тинчурина, 15а, 15а корп.1 (детсад №214).

- Просьба жителей этих домов заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».