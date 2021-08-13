В Татарстане из-за гибели ребенка в реке Свияга возбудили уголовное дело

Дети, на чьих глазах произошла трагедия, не сразу рассказали об этом взрослым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По факту гибели 11-летнего мальчика в Буинском районе Татарстана было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Расследование этого дела взято на особый контроль в прокуратуре, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Напомним, днем 11 августа мальчик с друзьями ушел купаться на реку Свияга. Там он утонул. Дети долго не рассказывали взрослым о произошедшем. Мать мальчика узнала о его гибели только вечером. Тогда она позвонила в экстренные службы. Спасатели нашли и достали тело мальчика из воды только ночью 12 августа.