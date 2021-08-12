В Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 647. Фото: Александр ГЛУЗ

12 августа в республике были подтверждены еще пять смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 84-х, 82-х, 70-ти, 67-ми и 57-ми летние женщины. Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 647.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 50 новых случаев заражения этой инфекцией. Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 24 532 человек, 21 668 из которых смогли победить болезнь.