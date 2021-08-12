Власти Набережных Челнов взяли на контроль ситуацию с массовым увольнением из детсада №66

Руководителем детского сада ведется поиск работников.

В соцсети появилось открытое письмо от родителей воспитанников детсада №66 в Набережных Челнах. Они хотят привлечь внимание руководства города и правительства республики к ситуации с массовым увольнением сотрудников указанного дошкольного учреждения.

- За летний период уволился основной состав воспитателей, младших воспитателей и другой персонал детсада. На сегодня на 12 групп детей осталось три воспитателя. Преподавателям приходится работать воспитателями, оставшиеся воспитатели разрываются между группами, работая по две смены. Нянечки обслуживают по 2-3 группы. В саду нет медицинского работника, физкультурника, методиста! В ясельные группы набрали большое количество детей, воспитатели не справляются, - утверждают авторы письма.

Они также уверены, что массовое увольнение произошло из-за назначения нового заведующего детсадом. Родителям, которые просят провести по данному факту под их сообщением в соцести уже ответили власти города.

- Управлением образования проведен анализ фактов, изложенных в обращении. Действительно, в ДОУ №66 существуют открытые вакансии, также сообщаем, что два воспитателя планируют выходить на работу этой осенью. Руководителем детского сада ведется поиск работников. В любом случае, этот вопрос находится на контроле управления образования, - гласит ответ администрации Набережных Челнов.

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