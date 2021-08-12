В Йошкар-Оле новый автовокзал откроют уже этой осенью

В настоящее время в здании закончили работы по забивке свай, уложили бетонное основание под полы, параллельно прокладывается ливневая канализация. Фото: http://mari-el.gov.ru/

В Йошкар-Оле осенью 2021 года планируют открыть новый автовокзал, строительство которого было начато в июне.

В настоящее время в здании закончили работы по забивке свай, уложили бетонное основание под полы, параллельно прокладывается ливневая канализация. Фасад и оформление здания предусмотрели в национальной цветовой гамме.

Зал ожидания автовокзала будет рассчитан на 100 человек. Пропускная способность оценивается в 2 000 пассажиров в день. На территории нового автовокзала также будут оборудованы 10 перронов с павильонами для пассажирского транспорта, площадка на 40 парковочных мест для стоянки междугородних и пригородных автобусов, а также парковка на 26 машиномест для личных автомобилей.

Глава региона Александр Евстифеев после проверки объекта заявил, что он будет сдан значительно раньше установленного срока.