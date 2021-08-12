В Ульяновске на время закроют парковку рядом ЦУМом

Разработчики проекта хотят призвать горожан переосмыслить функционал площадки в центре Ульяновска и сделать из этого места зону для пешеходов, а не для автомобилей. Фото: скриншот

С 13 августа в Ульяновске запретят парковку возле ЦУМа. Там будет работать экспериментальное пространство тактического урбанизма «Квадрат». Сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничение будет действовать с 18:00 13 августа до 8:00 15 августа перед домом №21а на улице Гончарова. Так, напротив Центрального универсального магазина, супермаркета и объектов общепита расположат паллеты вместо лавочек для времяпровождения граждан.

Проект «Квадрат» – деятельность молодежного правительства Ульяновской области. В рамках эксперимента планируются выяснить мнение жителей города насчет использования площадки, которая в настоящее время используется в качестве парковки. Разработчики уже подготовили предложения по создании там зоны для пешеходов, а не для автомобилей.