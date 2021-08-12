На ж/д вокзале Казани из-за загоревшегося электровоза приостановили движение поездов

Причина возгорания устанавливается.

В этот четверг, 12 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на путях ж/д вокзала «Казань-1» (Привокзальная площадь, 1А) загорелся электровоз пассажирского поезда. Эвакуация не проводилась, в составе не было людей. Сообщает МЧС Татарстана.

- На место выехали силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона по номеру вызова 1 БИС - 22 человека и пять единиц техники, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Из-за произошедшего на вокзале пришлось отключить линии электропередач. Только тогда было возможно приступить к тушению. В связи с этим движение поездов было приостановлено – с первого по 11 путь.

На данный момент огонь уже потушен. Площадь пожара составила два квадратных метра - горела верхняя часть обшивки электровоза. Причина возгорания устанавливается.