Назван топ-5 высокооплачиваемых вакансий августа 2021 в Казани

Самой привлекательной вакансией августа является разработчик Java Фото: Евгения БУБЛИК

Эксперты портала SuperJob составили топ-5 наиболее привлекательных по зарплате предложений о работе в Казани в последний месяц лета.

Так, самой высокооплачиваемой вакансией августа 2021 года в городе стала должность разработчика Java (Senior Java Software Engineer (SaaS development). Соискателю предлагалось до 360 тысяч рублей в месяц.

На втором месте вакансия разработчика Android. Здесь работодатель предлагает до 220 тысяч рублей в месяц.

Третье место у вакансии менеджера по продажам. Соискателю предлагается от 100 до 125 тысяч рублей в месяц.

На четвертом месте - вакансия менеджер по продажам спортивных товаров с месячной зарплатой до 80 тысяч рублей.

Замыкает пятерку специалист по информационно-аналитическим системам — от 70 тысяч рублей в месяц.